Pais de adolescente norte-americano acusam ChatGPT de incentivar filho a suicidar-se

Os pais de um adolescente norte-americano que se suicidou avançaram com uma ação judicial contra a OpenAI, acusando o assistente de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT de ajudar o filho a tirar a própria vida.

Matthew e Maria Raine alegam, numa ação judicial interposta na segunda-feira em São Francisco, que o ChatGPT manteve uma relação muito próxima com o filho Adam, de 16 anos, durante vários meses em 2024 e 2025, antes do jovem tirar a sua própria vida.

De acordo com o documento consultado hoje pela agência de notícias France-Presse (AFP), durante a sua última conversa em 11 de abril, o ChatGPT ajudou Adam a roubar vodka da casa dos pais e forneceu uma análise técnica da corda que tinha feito, confirmando que esta "poderia potencialmente suspender um ser humano".

Adam foi encontrado morto algumas horas depois, após ter utilizado este método.

"Esta tragédia não é uma falha ou um acontecimento imprevisto", refere-se na ação judicial.

"O ChatGPT funcionou exatamente como planeado: encorajava e validava constantemente tudo o que Adam expressava, incluindo os seus pensamentos mais perigosos e autodestrutivos, de uma forma profundamente pessoal", pode ler-se.