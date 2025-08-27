​Perigo de fuga: Policiamento reforçado junto à casa de Bolsonaro

O Supremo Tribunal do Brasil ordenou esta terça-feira o reforço policial para evitar a fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em prisão domiciliária.



O juiz Alexandre de Moraes considera que existe um elevado risco de fuga antes da fase final do julgamento de Jair Bolsonaro.

A partir de agora, junto ao condomínio do ex-presidente, em Brasília, haverá patrulhas da polícia durante 24 horas por dia.

O juiz Alexandre de Moraes colocou Jair Bolsonaro em prisão domiciliária este mês, devido a violação das medidas de coação anteriormente decretadas.

Bolsonaro está acusado de envolvimento num alegado golpe de Estado, após a sua derrota para Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

As alegações finais do caso arrancam no início de setembro. O ex-presidente nega todas as acusações.

O reforço policial “é necessário e apropriado” nesta altura, argumenta o juiz Alexandre de Moraes.

O magistrado também justifica a decisão com o esboço de uma carta encontrada pela polícia, onde Bolsonaro pedia asilo à Argentina.