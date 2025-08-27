Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Zelensky diz que é tempo de líderes debaterem garantias de segurança para acordo de paz

27 ago, 2025 - 10:15 • João Malheiro

Zelensky escreve que que as relações com os Estados Unidos são uma área importante, pedindo "o máximo de substância".

A+ / A-

O Presidente da Ucrânia diz que está na hora dos líderes mundiais discutirem as garantias de segurança para o país, num eventual acordo de paz com a Rússia.

Volodymyr Zelensky considera que têm de se definir as prioridades-chave e o calendário destas garantias.

"Comandantes militares, ministros da Defesa e conselheiros de segurança - a níveis diferentes, estamos a preparar a segurança futura. Estamos a acelerar o processo de definir estes detalhes", escreve na rede social X (antigo Twitter).

As declarações surgem depois de uma conversa com o Presidente da Finlândia, para preparar "a arquitetura de um plano forte e multilateral para a segurança na Ucrânia".

Zelensky escreve que que as relações com os Estados Unidos são uma área importante, pedindo "o máximo de substância".

No entanto, o chefe de Estado ucraniano refere que a Rússia está a envia "sinais negativos" no que toca à vontade de reunir e negociar.

"Ataques às nossas cidades e aldeias continuam. Todos os dias há novas vítimas. Os russos só vão reagir a uma resposta a tudo isto. É necessário pressão. Estamos a contar com ela", apela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 27 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?