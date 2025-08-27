Zelensky diz que é tempo de líderes debaterem garantias de segurança para acordo de paz

O Presidente da Ucrânia diz que está na hora dos líderes mundiais discutirem as garantias de segurança para o país, num eventual acordo de paz com a Rússia.

Volodymyr Zelensky considera que têm de se definir as prioridades-chave e o calendário destas garantias.

"Comandantes militares, ministros da Defesa e conselheiros de segurança - a níveis diferentes, estamos a preparar a segurança futura. Estamos a acelerar o processo de definir estes detalhes", escreve na rede social X (antigo Twitter).

As declarações surgem depois de uma conversa com o Presidente da Finlândia, para preparar "a arquitetura de um plano forte e multilateral para a segurança na Ucrânia".

Zelensky escreve que que as relações com os Estados Unidos são uma área importante, pedindo "o máximo de substância".

No entanto, o chefe de Estado ucraniano refere que a Rússia está a envia "sinais negativos" no que toca à vontade de reunir e negociar.

"Ataques às nossas cidades e aldeias continuam. Todos os dias há novas vítimas. Os russos só vão reagir a uma resposta a tudo isto. É necessário pressão. Estamos a contar com ela", apela.