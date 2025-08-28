Ataque a Kiev é sinal que Rússia não desiste dos seus objetivos militares, diz especialista

Paulo Almeida Sande considera que o ataque a Kiev desta quinta-feira é um sinal claro de que a Rússia não desiste dos seus objetivos militares.

Esta manhã, pelo menos 16 pessoas morreram, incluindo quatro menores (um dos quais com dois anos), na sequência de um ataque russo à capital da Ucrânia. O ataque com drones e mísseis atingiu o edifício da delegação da União Europeia na cidade, confirmou, no entretanto, a comissária da UE, Marta Kos.

À Renascença, Paulo Almeida Sande refere que a Rússia está a avançar no terreno e isso dá algum conforto a Vladimir Putin. O ataque desta quinta-feira é também uma resposta aos ataques mais recentes da Ucrânia.

O especialista em assuntos europeus aponta que o desafio ao Ocidente e aos Estados Unidos da América (EUA) está cada vez mais nítido e realça que o apoio à Rússia por parte de potências fora das principais forças ocidentiais nunca desapareceu.

"Há um conjunto de elementos que levam a dizer que este ataque é apenas uma continuação da estratégia militar, que nada tem a ver com as negociações recentes e, pelo contrário, coloca-as em causa", sublinha.

Paulo Almeida Sande acredita que um eventual acordo de paz "era já uma coisa muito distante", a partir do momento em que Putin se recusava a falar diretamente com Zelensky.

Até agora, "nenhum dos objetivos da Rússia foram postos em causa", enquanto o objetivo da Ucrânia em manter a totalidade dos seus territórios "está comprometido".

"Dificelmente se vê como é que, num futuro próximo, se vê a Ucrânia a vencer a guerra ou a recuperar territórios. Negociações parecem muito difíceis, sobretudo com este tipo de violência", analisa.

O especialista em assuntos europeus vê o ataque a Kiev como "mais um escalar da guerra que nunca mais acaba".

Questionado sobre a eficácia das sanções aplicadas à Rússia, Paulo Almeida Sande explica que as únicas que podem ser eficazes "são simultaneamente muito perigosas".

"Mas, a verdade, é que ao fim de três anos de guerra não há resultados palpáveis. Sanções são importantes, mas não é isso que resolve", remata.