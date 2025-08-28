Ataque russo a Kiev fez três mortos, incluindo uma criança

28 ago, 2025 - 03:49 • Carolina Paredes
Pelo menos três pessoas morreram, incluindo uma criança, na sequência de um ataque russo à cidade de Kiev, esta madrugada.
A informação foi avançada pelo autarca da capital ucraniana, Vitali Klitschko, que acrescentou, através de uma publicação na rede social Telegram, que outras doze pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças.
Segundo o comando militar de Kiev, foram registadas várias explosões em pontos da cidade diferentes e diversos prédios, incluindo um jardim de infância ficaram danificados.