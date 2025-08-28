Ataque russo a Kiev mata 8 pessoas, incluindo uma criança

Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo uma criança, na sequência de um ataque russo à cidade de Kiev, esta madrugada.

A informação foi avançada pelo autarca da capital ucraniana, Vitali Klitschko, que acrescentou, através de uma publicação na rede social Telegram, que outras doze pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças.

Segundo o comando militar de Kiev, foram registadas várias explosões em pontos da cidade diferentes e diversos prédios - incluindo um jardim de infância - ficaram danificados.

Nas redes sociais, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy reagiu, pedindo novas sanções à Rússia.

"A Rússia escolhe a balística em vez da mesa de negociações", disse Zelenskiy no X, acusando o Kremlin de escolher "continuar a matar em vez de acabar com a guerra".

[Notícia atualizada às 07h25 de 28 de agosto de 2025 para atualizar número de vítimas e declarações do Presidente da Ucrânia]