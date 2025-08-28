Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ativos russos congelados vão ser usados para "defesa e reconstrução da Ucrânia"

28 ago, 2025 - 10:45 • Daniela Espírito Santo

Anúncio foi feito esta quinta-feira por Ursula von der Leyen na sequência do ataque à delegação da União Europeia em Kiev.

A+ / A-

É a resposta da Europa ao ataque desta quinta-feira: a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um 19.º pacote de sanções à Rússia e a utilização de ativos russos congelados para "contribuir para a defesa e reconstrução da Ucrânia".

O anúncio aconteceu numa curta declaração, feita esta quinta-feira após os escritórios da delegação da UE na capital ucraniana terem sido atacados esta madrugada. Do ataque russo, que utilizou drones e mísseis para atingir vários edifícios em Kiev - entre os quais o escritório europeu e um British Council -, resultaram pelo menos 16 mortos, onde se incluem quatro crianças.

Von der Leyen mostrou-se "indignada" com o "mais mortífero ataque contra a capital ucraniana desde julho" e, mostrando fotografias do aspeto do escritório europeu após o incidente, adiantou estar aliviada por nenhum dos funcionário ter sido ferido.

"Os ataques da noite passada ocorreram nas proximidades da missão diplomática e os mísseis atingiram a delegação a uma distância de 50 metros. É um lembrete sombrio do que está em jogo", admite, acreditando que tal incidente "mostra que o Kremlin não poupará esforços para aterrorizar a Ucrânia".

"Matam cegamente civis, homens, mulheres, crianças, e até visam a União Europeia", salienta. "É por isso que estamos a manter a máxima pressão sobre a Rússia", acrescenta, endurecendo o regime de sanções ao governo de Vladimir Putin.

"Garantimos o apoio forte e inabalável à Ucrânia, nossa vizinha, parceira e amiga, e nosso futuro membro", diz a presidente, que assegura que se irá deslocar aos estados-membros que estão a "proteger as fronteiras externas com a Rússia e a Bielorrússia" enquanto, garante, Bruxelas continua a "construir uma forte indústria de defesa europeia".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 28 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?