Brasil lança megaoperação contra esquema do PCC nos combustíveis

Cerca de 1.400 agentes estão desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira a cumprir mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor dos combustíveis e do mercado financeiro no Brasil. Segundo a imprensa local, em causa estão empresas que são utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior organização criminosa do Brasil, para lavagem de dinheiro.

A operação da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil — segundo comunicados de imprensa, enviados por ambas as entidades — visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e fraude ligados ao crime organizado.

Estes esquemas do PCC terão, alegadamente, movimentado dezenas de milhares de milhões de reais (a moeda brasileira), utilizando fintechs e fundos de investimento para ocultar lucros ilícitos e, ao mesmo tempo, prejudicar a indústria de combustíveis brasileira.

O jornal Folha de São Paulo avança que a gestora de ativos REAG Investimentos está entre os 350 alvos de mandados judiciais cumpridos pelas autoridades.

Carbono Oculto é a maior operação contra o crime organizado

A operação, apelidada de Carbono Oculto, é a maior contra o crime organizado na história do Brasil, segundo fonte da Receita Federal, citada pela Folha de São Paulo.

Entre pessoas e empresas, as autoridades tem mais de 350 alvos, suspeitos de crimes contra a ordem económica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

Os mandados de busca foram executados em oito estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

O jornal brasileiro, citando fontes da equipa que está no terreno, avança que foram encontradas irregularidades no fornecimento de combustível em mais de 300 postos de gasolina, onde os consumidores recebiam menos combustível do que aquele que tinha pago ou, em contrapartida, recebiam combustível adulterado.