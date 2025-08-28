Brasil lança megaoperação contra esquema do PCC nos combustíveis

(Em atualização)

Cerca de 1.400 agentes estão desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira a cumprir mandados de busca, apreensão e prisão em empresas do setor dos combustíveis e do mercado financeiro no Brasil. Segundo a imprensa local, em causa estão empresas que são utilizadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior organização criminosa do Brasil.

A operação da Polícia Federal e da Receita Federal do Brasil — segundo comunicados de imprensa, enviados por ambas as entidades — visa desmantelar esquemas de lavagem de dinheiro e fraude ligados ao crime organizado.

Estes esquemas do PCC terão, alegadamente, movimentado dezenas de milhares de milhões de reais (a moeda brasileira), utilizando fintechs e fundos de investimento para ocultar lucros ilícitos e, ao mesmo tempo, prejudicar a indústria de combustíveis brasileira.

O jornal Folha de São Paulo avança que a gestora de ativos REAG Investimentos está entre os 350 alvos de mandados judiciais cumpridos pelas autoridades.

Carbono Oculto é a maior operação contra o rime organizado

A operação, apelidada de Carbono Oculto, é a maior contra o crime organizado na história do Brasil, segundo fonte da Receita Federal, citada pela Folha de São Paulo.