Centenas de funcionários da ONU pedem a Volker Türk que reconheça genocídio em Gaza

Centenas de funcionários das Nações Unidas instaram o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, a declarar que a guerra em Gaza constitui um genocídio em curso. A exigência consta de uma carta enviada esta quinta-feira, na qual os signatários afirmam que os critérios legais para tal qualificação já foram atingidos.

O documento, assinado pelo Comité de Pessoal em nome de mais de 500 funcionários do escritório com sede em Genebra, alerta que a inação pode comprometer a credibilidade do sistema internacional de direitos humanos.

"O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) tem uma responsabilidade legal e moral forte para denunciar actos de genocídio", lê-se na carta, que apela a uma "posição clara e pública" de Türk.

A missiva recorda a falha da ONU em evitar o genocídio do Ruanda, em 1994, quando mais de um milhão de pessoas foram assassinadas, como um precedente que não deve repetir-se.

A resposta de Israel chegou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que afirmou não comentar correspondência interna da ONU, considerando-a "falsa, infundada e cega por um ódio obsessivo a Israel".

Telavive tem rejeitado categoricamente as acusações de genocídio, invocando o direito à legítima defesa após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que, segundo dados israelitas, provocou 1200 mortos e 251 reféns.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o conflito já provocou quase 63 mil mortos. Organizações internacionais alertam ainda para a existência de zonas em situação de fome.

A carta dirigida a Türk representa cerca de um quarto dos 2000 funcionários globais do Alto Comissariado. Algumas organizações, como a Amnistia Internacional, já classificaram a actuação de Israel como genocídio. Também a relatora independente da ONU, Francesca Albanese, usou o termo. No entanto, a ONU enquanto instituição tem reiterado que a qualificação jurídica cabe aos tribunais internacionais.