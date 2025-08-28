Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Centenas de funcionários da ONU pedem a Volker Türk que reconheça genocídio em Gaza

28 ago, 2025 - 17:50 • Fábio Monteiro com Reuters

Mais de 500 funcionários do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos apelaram a Volker Türk para que classifique publicamente a guerra em Gaza como um genocídio, segundo uma carta obtida pela Reuters.

A+ / A-

Centenas de funcionários das Nações Unidas instaram o alto-comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, a declarar que a guerra em Gaza constitui um genocídio em curso. A exigência consta de uma carta enviada esta quinta-feira, na qual os signatários afirmam que os critérios legais para tal qualificação já foram atingidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O documento, assinado pelo Comité de Pessoal em nome de mais de 500 funcionários do escritório com sede em Genebra, alerta que a inação pode comprometer a credibilidade do sistema internacional de direitos humanos.

"O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) tem uma responsabilidade legal e moral forte para denunciar actos de genocídio", lê-se na carta, que apela a uma "posição clara e pública" de Türk.

A missiva recorda a falha da ONU em evitar o genocídio do Ruanda, em 1994, quando mais de um milhão de pessoas foram assassinadas, como um precedente que não deve repetir-se.

A resposta de Israel chegou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que afirmou não comentar correspondência interna da ONU, considerando-a "falsa, infundada e cega por um ódio obsessivo a Israel".

Telavive tem rejeitado categoricamente as acusações de genocídio, invocando o direito à legítima defesa após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que, segundo dados israelitas, provocou 1200 mortos e 251 reféns.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, o conflito já provocou quase 63 mil mortos. Organizações internacionais alertam ainda para a existência de zonas em situação de fome.

A carta dirigida a Türk representa cerca de um quarto dos 2000 funcionários globais do Alto Comissariado. Algumas organizações, como a Amnistia Internacional, já classificaram a actuação de Israel como genocídio. Também a relatora independente da ONU, Francesca Albanese, usou o termo. No entanto, a ONU enquanto instituição tem reiterado que a qualificação jurídica cabe aos tribunais internacionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?