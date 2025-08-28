Menu
  28 ago, 2025
  28 ago, 2025
Médio Oriente

Israel intensifica ataques em Gaza e faz pelo menos 16 mortos

28 ago, 2025 - 12:40 • Reuters

O exército israelita afirma que continua a operar em toda a Faixa de Gaza, atingindo o que classifica como “organizações terroristas”.

As forças israelitas mataram pelo menos 16 palestinianos em várias zonas da Faixa de Gaza esta quinta-feira e feriram dezenas no sul do enclave, segundo a autoridade de saúde local. Os moradores também relataram uma intensificação dos bombardeamentos nos arredores da Cidade de Gaza.

O exército prepara-se para tomar a Cidade de Gaza, o maior centro urbano do enclave, apesar dos apelos internacionais para que Israel reconsidere a ofensiva, perante receios de que a operação cause elevado número de vítimas e o deslocamento de cerca de um milhão de palestinianos que ali se refugiam.

Na Cidade de Gaza, vários moradores, ouvidos pela Reuters, disseram que várias famílias estavam a fugir das suas casas, sobretudo em direção à costa, enquanto as forças israelitas bombardeavam os bairros orientais de Shejaia, Zeitoun e Sabra. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes de quinta-feira elevaram para 71 o total de palestinianos mortos em 24 horas sob fogo israelita.

O exército israelita afirmou, em comunicado, que continua a operar em toda a Faixa de Gaza, atingindo o que classifica como “organizações terroristas” e infraestruturas associadas.

Segundo os militares, três militantes do Hamas foram mortos no último dia, sem detalhar como foram identificados.

