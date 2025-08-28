Menu
  Noticiário das 13h
  28 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Kremlin continua interessado na paz, apesar de ataque a Kiev

28 ago, 2025 - 12:22 • Reuters

O porta-voz do Kremlin reiterou que a Rússia não ataca civis deliberadamente e que os alvos são apenas militares.

O Kremlin afirmou esta quinta-feira que continua interessado em prosseguir negociações de paz sobre a Ucrânia, apesar de a Rússia ter lançado um grande e mortal ataque noturno contra Kiev, que danificou a sede da UE na capital ucraniana.

Segundo as autoridades ucranianas, o ataque matou pelo menos 16 pessoas, incluindo quatro crianças, na capital, algo que o presidente Volodymyr Zelenskiy classificou como a resposta de Moscovo aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

Questionado sobre uma eventual contradição entre o ataque e a vontade declarada de Moscovo em avançar com conversações de paz, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que ambos os lados continuam a atacar-se mutuamente.


Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 15 pessoas

Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 15 pessoas

Há quatro crianças entre os mortos. António Costa (...)

“A operação militar especial continua. É visível que os ataques à infraestrutura russa, muitas vezes a infraestrutura civil, por parte do regime de Kiev também prosseguem. As Forças Armadas russas continuam igualmente a cumprir as suas missões”, afirmou Peskov.

Segundo o porta-voz, a Rússia está a atingir com sucesso alvos militares e infraestruturas relacionadas. “Ao mesmo tempo, a Rússia mantém-se interessada em prosseguir o processo negocial para alcançar os nossos objetivos por vias políticas e diplomáticas.”

Peskov reiterou que a Rússia não ataca civis deliberadamente e que os alvos são apenas militares.

As autoridades ucranianas, contudo, acusam Moscovo de provocar dezenas de mortes de civis nos últimos meses em ataques contra zonas densamente povoadas, e milhares desde o início da guerra.


Ativos russos congelados vão ser usados para "defesa e reconstrução da Ucrânia"

Ativos russos congelados vão ser usados para "defesa e reconstrução da Ucrânia"

Anúncio foi feito esta quinta-feira por Ursula von(...)

O Ministério da Defesa russo afirmou esta quinta-feira ter atacado instalações da indústria militar e bases aéreas ucranianas num “grande ataque em grupo” realizado durante a noite, utilizando mísseis hipersónicos Kinzhal, drones e mísseis de precisão lançados do ar.

Por sua vez, o exército ucraniano disse ter atingido duas refinarias de petróleo russas durante a noite, no âmbito de uma campanha contínua contra o setor mais importante da economia do Presidente Vladimir Putin. Moscovo confirmou que uma das refinarias foi atingida e que um incêndio no local foi entretanto controlado.

Questionado sobre esses ataques, Peskov assegurou que o mercado interno de combustíveis da Rússia está plenamente abastecido e que a situação está sob controlo.

Relativamente à possibilidade de um cessar-fogo aéreo entre Rússia e Ucrânia – uma proposta sugerida pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko – Peskov disse que não foi alcançado qualquer acordo nesse sentido e sublinhou que as negociações devem ser conduzidas de forma discreta.

