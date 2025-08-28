Kremlin continua interessado na paz, apesar de ataque a Kiev

28 ago, 2025 - 12:22 • Reuters
O Kremlin afirmou esta quinta-feira que continua interessado em prosseguir negociações de paz sobre a Ucrânia, apesar de a Rússia ter lançado um grande e mortal ataque noturno contra Kiev, que danificou a sede da UE na capital ucraniana.
Segundo as autoridades ucranianas, o ataque matou pelo menos 16 pessoas, incluindo quatro crianças, na capital, algo que o presidente Volodymyr Zelenskiy classificou como a resposta de Moscovo aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.
Questionado sobre uma eventual contradição entre o ataque e a vontade declarada de Moscovo em avançar com conversações de paz, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que ambos os lados continuam a atacar-se mutuamente.
“A operação militar especial continua. É visível que os ataques à infraestrutura russa, muitas vezes a infraestrutura civil, por parte do regime de Kiev também prosseguem. As Forças Armadas russas continuam igualmente a cumprir as suas missões”, afirmou Peskov.
Segundo o porta-voz, a Rússia está a atingir com sucesso alvos militares e infraestruturas relacionadas. “Ao mesmo tempo, a Rússia mantém-se interessada em prosseguir o processo negocial para alcançar os nossos objetivos por vias políticas e diplomáticas.”
Peskov reiterou que a Rússia não ataca civis deliberadamente e que os alvos são apenas militares.
As autoridades ucranianas, contudo, acusam Moscovo de provocar dezenas de mortes de civis nos últimos meses em ataques contra zonas densamente povoadas, e milhares desde o início da guerra.
O Ministério da Defesa russo afirmou esta quinta-feira ter atacado instalações da indústria militar e bases aéreas ucranianas num “grande ataque em grupo” realizado durante a noite, utilizando mísseis hipersónicos Kinzhal, drones e mísseis de precisão lançados do ar.
Por sua vez, o exército ucraniano disse ter atingido duas refinarias de petróleo russas durante a noite, no âmbito de uma campanha contínua contra o setor mais importante da economia do Presidente Vladimir Putin. Moscovo confirmou que uma das refinarias foi atingida e que um incêndio no local foi entretanto controlado.
Questionado sobre esses ataques, Peskov assegurou que o mercado interno de combustíveis da Rússia está plenamente abastecido e que a situação está sob controlo.
Relativamente à possibilidade de um cessar-fogo aéreo entre Rússia e Ucrânia – uma proposta sugerida pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko – Peskov disse que não foi alcançado qualquer acordo nesse sentido e sublinhou que as negociações devem ser conduzidas de forma discreta.