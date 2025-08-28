Kremlin continua interessado na paz, apesar de ataque a Kiev

O Kremlin afirmou esta quinta-feira que continua interessado em prosseguir negociações de paz sobre a Ucrânia, apesar de a Rússia ter lançado um grande e mortal ataque noturno contra Kiev, que danificou a sede da UE na capital ucraniana. Segundo as autoridades ucranianas, o ataque matou pelo menos 16 pessoas, incluindo quatro crianças, na capital, algo que o presidente Volodymyr Zelenskiy classificou como a resposta de Moscovo aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra. Questionado sobre uma eventual contradição entre o ataque e a vontade declarada de Moscovo em avançar com conversações de paz, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que ambos os lados continuam a atacar-se mutuamente.



“A operação militar especial continua. É visível que os ataques à infraestrutura russa, muitas vezes a infraestrutura civil, por parte do regime de Kiev também prosseguem. As Forças Armadas russas continuam igualmente a cumprir as suas missões”, afirmou Peskov. Segundo o porta-voz, a Rússia está a atingir com sucesso alvos militares e infraestruturas relacionadas. “Ao mesmo tempo, a Rússia mantém-se interessada em prosseguir o processo negocial para alcançar os nossos objetivos por vias políticas e diplomáticas.” Peskov reiterou que a Rússia não ataca civis deliberadamente e que os alvos são apenas militares. As autoridades ucranianas, contudo, acusam Moscovo de provocar dezenas de mortes de civis nos últimos meses em ataques contra zonas densamente povoadas, e milhares desde o início da guerra.

