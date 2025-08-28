Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Lisa Cook, governadora da Fed, processa Donald Trump

28 ago, 2025 - 16:45 • Rita Vila Real com Lusa

A governadora foi despedida pelo Presidente dos Estados Unidos da América.

A+ / A-

Lisa Cook, da Reserva Federal dos Estados Unidos da América (Fed), processou Donald Trump, depois de este ter dito que ia avançar com o despedimento da governadora.

O processo, que quer provar que a tentativa de despedimento é ilegal, levanta uma batalha judicial entre a a autonomia do banco central americano e as competências da presidência dos Estados Unidos da América.

Donald Trump anunciou na terça-feira, através de um comunicado divulgado nas redes sociais, que a governadora iria ser dispensada do seu cargo por suspeitas de fraude, levantadas pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), Bill Pulte, ao Departamento de Justiça. As acusações indicam que a governadora tem em sua posse duas propriedades classificadas como "residência principal".

Trump diz que a demissão da governadora está constitucionalmente validada. O processo pode ter de ser levado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América.

Trump exige demissão da governadora da Fed Lisa Cook

EUA

Trump exige demissão da governadora da Fed Lisa Cook

Trump tem criticado repetidamente a Fed e o seu pr(...)

Nos 112 anos de história da instituição, nunca nenhum Presidente tentou demitir um governador da Fed.

O tribunal sinalizou que o Presidente não pode demitir funcionários da Fed por divergências políticas, mas pode fazê-lo "por justa causa", geralmente significando má conduta ou negligência no cumprimento do dever.

A maioria dos especialistas jurídicos afirma que uma destituição "por justa causa" requer algum tipo de processo que permita a Cook responder às acusações, o que não ocorreu, e Cook não foi acusada de nenhum crime.

A lei que rege a Fed "exige explicitamente a demonstração de 'justa causa' para a destituição de um governador, o que uma alegação infundada sobre pedidos de financiamento imobiliário privados apresentados pela governadora Cook antes da sua confirmação no Senado não exige", segundo se argumenta no processo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?