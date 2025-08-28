Lisa Cook, governadora da Fed, processa Donald Trump

Lisa Cook, da Reserva Federal dos Estados Unidos da América (Fed), processou Donald Trump, depois de este ter dito que ia avançar com o despedimento da governadora.

O processo, que quer provar que a tentativa de despedimento é ilegal, levanta uma batalha judicial entre a a autonomia do banco central americano e as competências da presidência dos Estados Unidos da América.

Donald Trump anunciou na terça-feira, através de um comunicado divulgado nas redes sociais, que a governadora iria ser dispensada do seu cargo por suspeitas de fraude, levantadas pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), Bill Pulte, ao Departamento de Justiça. As acusações indicam que a governadora tem em sua posse duas propriedades classificadas como "residência principal".

Trump diz que a demissão da governadora está constitucionalmente validada. O processo pode ter de ser levado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América.