  • Noticiário das 10h
  • 28 ago, 2025
Marcelo diz que Trump é um ativo da Rússia na guerra contra a Ucrânia

28 ago, 2025 - 09:38 • Lusa

O Presidente da República sublinhou que não se trata de "uma aliança baseada na amizade, na cumplicidade económica, ideológica ou doutrinária".

O Presidente da República afirmou que o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, funciona hoje como um "ativo soviético", ao favorecer a Federação Russa na guerra contra a Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa participou hoje na Universidade de Verão do PSD, uma iniciativa de formação de jovens quadros que decorre até domingo em Castelo de Vide (Portalegre), tendo aparecido de surpresa no local, quando estava prevista uma intervenção por videoconferência.

Num painel intitulado "As respostas do Presidente", o chefe de Estado fez uma intervenção inicial em que abordou a situação internacional, apontando Donald Trump como o exemplo de um novo estilo de lideranças políticas, mais emocionais e que apostam no contacto direto com os cidadãos, sem mediação, num mundo em que a balança de poderes também se alterou.

"Com uma coisa peculiar e complexa: é que o líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. Funciona como ativo", afirmou.

O Presidente da República sublinhou que não se trata de "uma aliança baseada na amizade, na cumplicidade económica, ideológica ou doutrinária".

"Estou a dizer que, em termos objetivos, a nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa", afirmou, referindo-se à atuação do presidente dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.

"Ou seja, passaram de aliados de um lado para árbitros do desafio", afirmou, acrescentando tratar-se de um árbitro que apenas quer negociar com uma das equipas, excluindo quer a Ucrânia, quer a Europa, que tiveram de se "impingir" nas recentes conversações.

