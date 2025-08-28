Menu
NYT diz que drones russos sobrevoam rotas de armas dos EUA na Alemanha

28 ago, 2025 - 12:57 • Reuters

Casa Branca e Pentágono não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Kremlin fala em "farsa jornalística".

A+ / A-

O Kremlin rejeitou, esta quinta-feira, a acusação de que estaria a operar drones de vigilância sobre rotas que os EUA e aliados utilizam para transportar material militar através da Alemanha. A informação foi avançada pelo New York Times, que, esta quinta-feira, publicou uma reportagem onde citava responsáveis norte-americanos e ocidentais para garantir que tal estava a acontecer.

Questionado sobre a reportagem, o porta-voz Dmitry Peskov disse aos jornalistas que o Kremlin não teve tempo para analisar a história com atenção.

"Mas é difícil de imaginar, porque então os alemães tê-lo-iam visto claramente e dificilmente teriam ficado em silêncio. Portanto, é claro, tudo isto parece mais uma farsa jornalística", disse.

A Casa Branca e o Pentágono não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

As autoridades norte-americanas e alemãs têm discutido alegadas atividades de sabotagem russas, incluindo detalhes que contribuíram para a detenção em maio de três ucranianos alegadamente envolvidos num complot ligado à Rússia, noticiou o New York Times.

O jornal afirmou que as atividades de sabotagem provocaram incêndios em armazéns na Grã-Bretanha, um ataque a uma barragem na Noruega e tentativas de interromper cabos submarinos no Mar Báltico, com o objetivo de desestabilizar a Europa e minar o apoio à Ucrânia, que foi invadida pelas forças russas em fevereiro de 2022.

Os atos de sabotagem diminuíram significativamente após o pico no ano passado, o que se deve em parte ao aumento da segurança na Europa e aos esforços dos serviços de informação dos EUA e da Europa para impedir os ataques, afirmou o New York Times.

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem tentado garantir um fim negociado para a guerra da Rússia na Ucrânia, mas os esforços de paz até à data não conseguiram interromper os combates.

