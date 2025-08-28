O Witkoff da questão: enviado de Trump contradiz-se sobre concessões russas e gera alarme europeu

Depois de um encontro com Vladimir Putin em Moscovo, a 6 de Agosto, o enviado especial norte-americano Steve Witkoff transmitiu ao Presidente Donald Trump que o Kremlin estaria disposto a ceder território para pôr fim à guerra na Ucrânia.

O relato gerou otimismo inicial e levou Trump a anunciar progressos “significativos”, propondo mesmo uma cimeira com Putin no Alasca, marcada para 15 de agosto. Contudo, a iniciativa rapidamente se revelou caótica, com versões contraditórias da suposta proposta russa e sinais de confusão interna na administração norte-americana.

Segundo fontes citadas pela Reuters, Witkoff afirmou num telefonema a 7 de agosto que Moscovo estaria disposto a abandonar as regiões ucranianas de Zaporizhzhia e Kherson, em troca da aceitação, por parte de Kiev, da perda de Donetsk e Luhansk. A proposta surpreendeu os parceiros europeus, que não identificavam sinais de tal flexibilidade russa.

No dia seguinte, Witkoff alterou a sua versão: Putin, afinal, não estaria disponível para ceder território, mas apenas disposto a não exigir o reconhecimento formal da anexação de Kherson e Zaporizhzhia, disseram fontes oficiais.

“Estamos exatamente onde estávamos antes de Trump tomar posse. A Rússia não mudou em nada a sua posição. A guerra continua… e não temos uma estratégia clara para forçar Putin a parar”, afirmou Kurt Volker, antigo embaixador dos EUA na NATO.

A falta de experiência diplomática de Witkoff, empresário imobiliário próximo de Trump, agravou as dúvidas.

O enviado deslocou-se a Moscovo sem acompanhamento oficial do Departamento de Estado, o que impediu a existência de registo da reunião com Putin.

Apesar de a cimeira de Anchorage não ter resultado num acordo, Trump defendeu que o encontro foi um passo no processo diplomático. Ainda assim, recusou exigir um cessar-fogo como condição prévia à paz, alinhando-se com a posição russa e distanciando-se dos aliados europeus.

A reunião entre Trump e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a 18 de agosto, foi considerada produtiva, com EUA e UE a avançarem para a definição conjunta de garantias de segurança futuras para a Ucrânia.

No entanto, a ofensiva russa prossegue. Um ataque massivo de mísseis e drones, esta quinta-feira, foi o segundo maior sobre Kiev desde o início da guerra. O enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, condenou o ataque como “flagrantemente atentatório da paz”.

Diplomatas europeus continuam apreensivos quanto à possibilidade de Trump pressionar Kyiv a aceitar concessões territoriais. Fontes alemãs alertam que Putin poderá estar a usar os contactos com os EUA como forma de ganhar tempo antes de uma nova ofensiva militar no Outono.

“Trump acabará por não ter alternativa”, considerou Volker, mostrando esperança de que o Presidente norte-americano endureça a sua posição com novas sanções e apoio militar reforçado à Ucrânia.