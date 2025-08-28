Menu
Presidente da FTC acusa Gmail de filtrar e-mails com base partidária

28 ago, 2025 - 23:26 • Reuters

Presidente da Comissão Federal de Comércio dos EUA alega que Gmail poderá ser alvo de investigação por alegado bloqueio sistemático de mensagens de remetentes republicanos. A Google rejeita as acusações.

O presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos, Andrew Ferguson, acusou o Gmail de aplicar "filtros partidários" aos e-mails recebidos pelos utilizadores, prejudicando remetentes republicanos. A denúncia foi feita numa carta enviada a Sundar Pichai, CEO da Alphabet, empresa-mãe da Google.

"O que compreendo, com base em notícias recentes, é que os filtros de spam do Gmail bloqueiam rotineiramente mensagens provenientes de remetentes republicanos, mas não bloqueiam mensagens semelhantes enviadas por democratas", refere a carta divulgada pela FTC esta quinta-feira.

Em resposta, a Google rejeita qualquer enviesamento ideológico nos seus sistemas. Um porta-voz da empresa afirmou que os filtros de spam do Gmail se baseiam em sinais objetivos e são aplicados de forma equitativa a todos os remetentes.

"Os filtros de spam do Gmail analisam vários sinais objetivos – como o facto de os utilizadores marcarem um determinado e-mail como spam ou se uma determinada agência publicitária envia um volume elevado de mensagens que são frequentemente assinaladas como spam. Isto aplica-se a todos os remetentes, independentemente da ideologia política", afirmou o porta-voz.

A carta da FTC alerta ainda que o não cumprimento das normas da comissão "poderá conduzir a uma investigação e a uma eventual ação sancionatória" contra a Google.

Apesar de acusações semelhantes feitas por membros do Partido Republicano nos últimos anos, uma decisão judicial anterior rejeitou um processo do Comité Nacional Republicano que acusava a empresa de desviar intencionalmente mensagens políticas para a pasta de spam.

