Rússia garante ainda estar interessada nas conversações de paz

28 ago, 2025 - 11:52 • Reuters

Kremlin adianta que, apesar do ataque noturno a Kiev, as conversações de paz na Ucrânia ainda podem avançar.

O Kremlin afirmou na quinta-feira que ainda estava interessado em prosseguir as negociações de paz na Ucrânia, apesar do grande e mortífero ataque russo durante a noite em Kiev.

As autoridades ucranianas disseram que o ataque matou pelo menos 16 pessoas, incluindo quatro crianças, num ataque à capital ucraniana que o Presidente Volodymyr Zelenskiy disse ser a resposta de Moscovo aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

Questionado sobre se havia uma contradição entre o desejo declarado de Moscovo de progredir nas conversações de paz e o ataque, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que ambos os lados continuavam a atacar-se, mas que a Rússia continuava interessada em atingir os seus objetivos através da diplomacia.

As forças russas continuavam a atacar os militares ucranianos e as infraestruturas relacionadas com eles, disse. Peskov tem afirmado repetidamente que a Rússia não ataca deliberadamente civis.

Disse que a Ucrânia também continuava os seus próprios ataques contra as infraestruturas russas, incluindo contra as infraestruturas civis.

"A operação militar especial continua. É possível observar que os ataques às infraestruturas russas, muitas vezes às infraestruturas civis russas, por parte do regime de Kiev também continuam", salienta Peskov.

"As Forças Armadas russas também estão a cumprir as suas tarefas. Como referido, continuam a atacar infraestruturas militares e relacionadas com a mesma", diz, garantindo que os ataques são "bem sucedidos", pois "os alvos estão a ser destruídos" e a operação "militar especial continua".

Apesar disso, e "ao mesmo tempo", a Rússia "continua interessada em continuar o processo de negociação" para "atingir" os seus "objetivos através de meios políticos e diplomáticos".

