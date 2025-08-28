Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 14 pessoas

Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo três menores, na sequência de um ataque russo à cidade de Kiev, esta madrugada. O ataque com drones e mísseis atingiu o edifício da delegação da União Europeia na cidade, confirmou, no entretanto, a comissária da UE, Marta Kos.

"A delegação da UE em Kiev foi danificada pelos ataques russos de hoje contra áreas civis", disse Kos numa publicação no X. "Condeno veementemente estes ataques brutais, um sinal claro de que a Rússia rejeita a paz e opta pelo terror. A nossa total solidariedade para com os responsáveis da UE, as suas famílias e todos os ucranianos que sofrem com esta agressão."

Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou e condenou a ação russa, que considerou ter sido "deliberada". No antigo Twitter, Costa mostra-se "horrorizado" com "mais uma noite de ataques mortíferos com mísseis russos contra a Ucrânia".

"A UE não se deixará intimidar", assegura Costa. "A agressão da Rússia só fortalece a nossa determinação em apoiar a Ucrânia e o seu povo", remata.