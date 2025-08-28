Sede da UE em Kiev atingida em ataque russo que matou 14 pessoas

28 ago, 2025 - 03:49 • Carolina Paredes , Daniela Espírito Santo com Reuters
Pelo menos 14 pessoas morreram, incluindo três menores, na sequência de um ataque russo à cidade de Kiev, esta madrugada. O ataque com drones e mísseis atingiu o edifício da delegação da União Europeia na cidade, confirmou, no entretanto, a comissária da UE, Marta Kos.
"A delegação da UE em Kiev foi danificada pelos ataques russos de hoje contra áreas civis", disse Kos numa publicação no X. "Condeno veementemente estes ataques brutais, um sinal claro de que a Rússia rejeita a paz e opta pelo terror. A nossa total solidariedade para com os responsáveis da UE, as suas famílias e todos os ucranianos que sofrem com esta agressão."
Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, denunciou e condenou a ação russa, que considerou ter sido "deliberada". No antigo Twitter, Costa mostra-se "horrorizado" com "mais uma noite de ataques mortíferos com mísseis russos contra a Ucrânia".
"A UE não se deixará intimidar", assegura Costa. "A agressão da Rússia só fortalece a nossa determinação em apoiar a Ucrânia e o seu povo", remata.
A informação inicial foi avançada pelo autarca da capital ucraniana, Vitali Klitschko, que acrescentou, através de uma publicação na rede social Telegram, que outras doze pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. No entretanto, o número de feridos aumentou para 48 e poderá continuar a subir: as equipas de resgate ainda procuram vítimas nos escombros.
Segundo o comando militar de Kiev, foram registadas várias explosões em pontos da cidade diferentes e diversos prédios - incluindo um jardim de infância - ficaram danificados.
Nas redes sociais, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy reagiu, pedindo novas sanções à Rússia.
"A Rússia escolhe a balística em vez da mesa de negociações", disse Zelenskiy no X, acusando o Kremlin de escolher "continuar a matar em vez de acabar com a guerra".
[Notícia atualizada às 09h33 de 28 de agosto de 2025]