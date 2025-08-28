Von der Leyen falou com Trump e Zelensky sobre transformar país em "porco-espinho de ferro"

A presidente da Comissão Europeia conversou com o Presidente dos Estados Unidos e o homólogo ucraniano sobre o bombardeamento russo a Kiev na madrugada desta quinta-feira, exigindo que a Ucrânia se converta num "porco-espinho de ferro".

"Conversei há pouco com o Presidente Volodymyr Zelensky [Ucrânia] e depois com o Presidente Donald Trump [EUA], depois de um gigantesco bombardeamento em Kiev que também atingiu as nossas instalações da União Europeia. Putin tem de vir para a mesa das negociações", escreveu Ursula von der Leyen, nas redes sociais.

A presidente do executivo comunitário europeu acrescentou que é necessário "assegurar uma paz justa e duradoura na Ucrânia", ecoando a principal reivindicação da União Europeia (UE) e da própria Ucrânia perante a incerteza da postura de Washington, com "garantias de segurança firmes e credíveis que transformem o país num porco-espinho de ferro".

"A Europa vai fazer a sua parte na íntegra", sustentou, referindo o instrumento que a União Europeia tem à disposição para financiar a Ucrânia e reforçar as capacidades militares do país invadido.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira em Bruxelas, capital da Bélgica e cidade onde estão localizadas as principais instituições europeias, os porta-vozes da Comissão Europeia disseram que não há planos para encerrar as operações da missão diplomática da UE na Ucrânia.



