Alemanha alerta: cidadãos devem sair do Irão após novas sanções

A Alemanha apelou esta sexta-feira aos seus cidadãos para que abandonem o Irão e evitem viajar para o país, alertando para o risco de possíveis retaliações de Teerão, após Berlim ter desempenhado um papel central no restabelecimento de sanções da ONU contra o programa nuclear iraniano.

Na passada quinta-feira, a França, o Reino Unido e a Alemanha – o grupo conhecido como E3 – ativaram o mecanismo que permite reimpor as sanções internacionais, justificando a decisão com “provas factuais” de que o Irão se encontra em “incumprimento significativo” dos compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015.

A medida surge apenas dois meses depois de ataques militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, elevando ainda mais as tensões na região.

“Como os representantes do governo iraniano têm repetidamente ameaçado com consequências neste caso, não se pode excluir que os interesses e cidadãos alemães sejam afetados por contramedidas no Irão”, alertou o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão em comunicado citado pela agência Reuters.

O ministério acrescentou ainda que, neste momento, a embaixada da Alemanha em Teerão dispõe apenas de capacidade limitada para prestar assistência consular.