Corpo de refém recuperado em Gaza

29 ago, 2025 - 11:08 • Daniela Espírito Santo com Reuters
O corpo do refém Ilan Weiss, de 56 anos, foi recuperado esta quinta-feira. O anúncio foi feito esta sexta-feira por Israel.
Ilan Weiss já tinha sido dado como morto a 1 de janeiro de 2024 e a família reclamava a recuperação do corpo desde então.
O anúncio é feito num dia em que militares israelitas afirmam ter iniciado operações preliminares e as fases iniciais do ataque a Gaza. As forças militares israelitas acrescentam, em declarações citadas pela agência Reuters, que estão atualmente a operar em grande força nos arredores da Faixa de Gaza.