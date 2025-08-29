Declarações de Marcelo sobre Trump causam surpresa e debate nos EUA

Estão a causar surpresa nos Estados Unidos as recentes palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Donald Trump.

Na quarta-feira, na Universidade de Verão do PSD, o Presidente da República afirmou que o homólogo norte-americano funciona hoje como um ativo soviético, ao favorecer a Federação Russa na guerra contra a Ucrânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nas últimas horas, o tema foi alvo de análise na CNN Internacional, com o especialista em Defesa e Segurança Internacional, Seth Jones a usar expressões como “exagero” e “impressionante”.

Seth Jones diz que costuma ouvir este tipo de declarações de líderes europeus, mas em privado.

“É uma afirmação exagerada”, refere o comentador, que diz não haver qualquer evidência de que as afirmações do chefe de Estado português tenham fundamento.

“O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. A nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa”. Foram estas as palavras proferidas, na quarta-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o homólogo norte-americano, Donald Trump, que tem vindo a tentar estabelecer-se como o principal mediador da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia.