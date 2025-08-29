Menu
Declarações de Marcelo sobre Trump causam surpresa e debate nos EUA

29 ago, 2025 - 08:22 • Vítor Mesquita , Olímpia Mairos

Estão em causa as declarações do Presidente da República, proferidas na Universidade de Verão do PSD. Marcelo afirmou que “o líder máximo da maior superpotência do mundo” tem atuado como “um ativo russo”.

Estão a causar surpresa nos Estados Unidos as recentes palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Donald Trump.

Na quarta-feira, na Universidade de Verão do PSD, o Presidente da República afirmou que o homólogo norte-americano funciona hoje como um ativo soviético, ao favorecer a Federação Russa na guerra contra a Ucrânia.

Nas últimas horas, o tema foi alvo de análise na CNN Internacional, com o especialista em Defesa e Segurança Internacional, Seth Jones a usar expressões como “exagero” e “impressionante”.

Seth Jones diz que costuma ouvir este tipo de declarações de líderes europeus, mas em privado.

“É uma afirmação exagerada”, refere o comentador, que diz não haver qualquer evidência de que as afirmações do chefe de Estado português tenham fundamento.

“O líder máximo da maior superpotência do mundo, objetivamente, é um ativo soviético, ou russo. A nova liderança norte-americana tem favorecido estrategicamente a Federação Russa”. Foram estas as palavras proferidas, na quarta-feira, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o homólogo norte-americano, Donald Trump, que tem vindo a tentar estabelecer-se como o principal mediador da guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia.

