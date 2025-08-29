Menu
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Kallas diz que Putin "está a gozar" com esforços de paz

29 ago, 2025 - 11:22 • Lusa

A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança insistiu que "a Rússia não quer a paz e que o demonstrou com os bombardeamentos" dos últimos dias.

A+ / A-

A alta-representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros considerou esta sexta-feira que o Presidente russo "está a gozar" com os esforços de paz, pedindo mais pressão político-económica sobre a Rússia.

"Considerando que [Vladimir] Putin está a gozar com todos os esforços de paz, a pressão é a única solução", disse Kaja Kallas, ex-primeira-ministra da Estónia e representante da diplomacia da UE, à entrada para uma reunião ministerial informal, em Copenhaga, capital da Dinamarca.

A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança insistiu que "a Rússia não quer a paz e que o demonstrou com os bombardeamentos" dos últimos dias.

