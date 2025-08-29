Meta criou “chatbots sedutores” com imagem de Taylor Swift e outras celebridades sem autorização

A Meta criou dezenas de chatbots com semelhança a figuras públicas, como Taylor Swift, Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Selena Gomez, sem obter o seu consentimento, revelou uma investigação da Reuters.

Alguns dos bots, acessíveis nas plataformas da empresa (Facebook, Instagram e WhatsApp), faziam-se passar pelas celebridades e interagiam com utilizadores de forma sedutora, incluindo convites para encontros. Entre os casos mais graves, os bots chegaram a gerar imagens fotorrealistas de atrizes adultas em poses íntimas, bem como imagens de uma jovem estrela de cinema, de 16 anos, sem camisa, em contexto sugestivo.

“Como outros, permitimos a geração de imagens contendo figuras públicas, mas as nossas políticas proíbem imagens nuas, íntimas ou sugestivas,” justificou Andy Stone, porta-voz da Meta, admitindo falhas na aplicação das regras internas da empresa.

A Meta terá removido uma dúzia destes bots pouco antes da publicação da investigação, incluindo versões com e sem a indicação de “paródia”.

A Reuters identificou também uma funcionária da Meta responsável por criar diversos bots com conteúdos sugestivos. Entre os exemplos, estavam personagens como “irmão giro do teu melhor amigo” ou “Lisa na biblioteca”, que sugeria a leitura do livro 50 Sombras de Grey e avançava convites para interações físicas.

Estes bots, segundo a empresa, terão sido desenvolvidos no contexto de testes internos, mas terão atingido mais de 10 milhões de interações antes de serem apagados.

As reações a estes casos já suscitaram alertas legais. “A lei da Califórnia proíbe a apropriação do nome ou imagem de alguém para benefício comercial,” afirmou Mark Lemley, professor de Direito na Universidade de Stanford.

Por sua vez, Duncan Crabtree-Ireland, da associação norte-americana de actores SAG-AFTRA, alertou para os riscos de segurança associados à criação de bots que imitam celebridades de forma realista.

“Se um chatbot usa a imagem e as palavras de uma pessoa, é evidente como isso pode correr mal,” sublinhou o responsável.