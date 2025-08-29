Menu
Moscovo acusa Macron de ultrapassar limites da decência ao chamar Putin de “ogre”

29 ago, 2025 - 13:35 • Reuters

A declaração de Macron, feita numa entrevista na semana passada, gerou forte reação em Moscovo, onde o líder francês é frequentemente criticado pelo seu apoio à Ucrânia.

A Rússia acusou esta sexta-feira o presidente francês Emmanuel Macron de ter usado uma linguagem indigna de um chefe de Estado, depois de este ter descrito Vladimir Putin como “um ogre às nossas portas”.

A declaração de Macron, feita numa entrevista na semana passada, gerou forte reação em Moscovo, onde o líder francês é frequentemente criticado pelo seu apoio à Ucrânia.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse a jornalistas que Macron recorre “constantemente a afirmações estranhas” que, por vezes, “ultrapassam a linha da decência” e se transformam em “insultos de baixo nível”.

“Isto não é digno de um chefe de Estado”, afirmou Zakharova.

