Moscovo acusa Macron de ultrapassar limites da decência ao chamar Putin de “ogre”

29 ago, 2025 - 13:35 • Reuters
A Rússia acusou esta sexta-feira o presidente francês Emmanuel Macron de ter usado uma linguagem indigna de um chefe de Estado, depois de este ter descrito Vladimir Putin como “um ogre às nossas portas”.
A declaração de Macron, feita numa entrevista na semana passada, gerou forte reação em Moscovo, onde o líder francês é frequentemente criticado pelo seu apoio à Ucrânia.
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse a jornalistas que Macron recorre “constantemente a afirmações estranhas” que, por vezes, “ultrapassam a linha da decência” e se transformam em “insultos de baixo nível”.
“Isto não é digno de um chefe de Estado”, afirmou Zakharova.