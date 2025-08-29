Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA

Trump acaba com proteção dos Serviços Secretos a Kamala Harris

29 ago, 2025 - 13:44 • Reuters

A carta enviada a Harris, datada de quinta-feira, indica que o fim da proteção adicional terá efeito a partir de 1 de setembro.

A+ / A-

O presidente norte-americano Donald Trump cancelou a proteção dos Serviços Secretos à antiga vice-presidente e rival democrata nas eleições de 2024, Kamala Harris, avançou a CNN nesta sexta-feira, citando uma carta dirigida à política.

O esquema habitual de proteção para ex-vice-presidentes, que normalmente dura seis meses após saírem do cargo, tinha sido prolongado para um ano pelo então presidente Joe Biden. Harris prepara-se agora para iniciar uma digressão de promoção do seu livro de memórias, "107 Days".

A carta enviada a Harris, datada de quinta-feira, indica que o fim da proteção adicional terá efeito a partir de 1 de setembro. Um assessor de Harris declarou à CNN que a ex-vice-presidente está grata ao Serviço Secreto pelo trabalho desempenhado durante o mandato.

Trump já tinha anteriormente revogado a proteção federal de outros indivíduos, incluindo críticos seus, como o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, e, em março, a dos filhos do presidente Biden, Hunter e Ashley Biden.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?