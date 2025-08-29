Trump acaba com proteção dos Serviços Secretos a Kamala Harris

O presidente norte-americano Donald Trump cancelou a proteção dos Serviços Secretos à antiga vice-presidente e rival democrata nas eleições de 2024, Kamala Harris, avançou a CNN nesta sexta-feira, citando uma carta dirigida à política.

O esquema habitual de proteção para ex-vice-presidentes, que normalmente dura seis meses após saírem do cargo, tinha sido prolongado para um ano pelo então presidente Joe Biden. Harris prepara-se agora para iniciar uma digressão de promoção do seu livro de memórias, "107 Days".

A carta enviada a Harris, datada de quinta-feira, indica que o fim da proteção adicional terá efeito a partir de 1 de setembro. Um assessor de Harris declarou à CNN que a ex-vice-presidente está grata ao Serviço Secreto pelo trabalho desempenhado durante o mandato.

Trump já tinha anteriormente revogado a proteção federal de outros indivíduos, incluindo críticos seus, como o ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, e, em março, a dos filhos do presidente Biden, Hunter e Ashley Biden.