Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia

29 ago, 2025 - 11:15 • Lusa
Uma pessoa morreu e cerca de 600 foram detidas durante protestos em Jacarta na quinta-feira, onde ocorreram confrontos com a polícia, informaram autoridades e organizadores.
Um motorista do aplicação de serviços GoJek foi atropelado mortalmente por uma viatura policial na noite de quinta-feira durante protestos à frente do parlamento indonésio, indicou uma associação de mototáxis em comunicado.
A manifestação, convocada por sindicatos e organizações estudantis, exigia melhores condições de trabalho e rejeitava o aumento salarial aprovado para os parlamentares indonésios, que agora vão ganhar cerca de 14 mil dólares por mês (cerca de 12 mil euros).