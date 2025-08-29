Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia

29 ago, 2025 - 11:15 • Lusa

Um motorista do aplicação de serviços GoJek foi atropelado mortalmente por uma viatura policial na noite de quinta-feira durante protestos à frente do parlamento indonésio.

A+ / A-
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA
Um manifestante morto e 600 detidos em protestos violentos na Indonésia. Foto: Bagus Indahono/EPA

Uma pessoa morreu e cerca de 600 foram detidas durante protestos em Jacarta na quinta-feira, onde ocorreram confrontos com a polícia, informaram autoridades e organizadores.

Um motorista do aplicação de serviços GoJek foi atropelado mortalmente por uma viatura policial na noite de quinta-feira durante protestos à frente do parlamento indonésio, indicou uma associação de mototáxis em comunicado.

A manifestação, convocada por sindicatos e organizações estudantis, exigia melhores condições de trabalho e rejeitava o aumento salarial aprovado para os parlamentares indonésios, que agora vão ganhar cerca de 14 mil dólares por mês (cerca de 12 mil euros).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 29 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?