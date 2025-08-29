Zelensky quer negociações sobre garantias de segurança discutidas ao mais alto nível

29 ago, 2025 - 13:54 • Reuters
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira que as negociações com os parceiros de Kiev sobre garantias de segurança para a Ucrânia devem ser “urgentemente” elevadas ao nível de líderes. Esta semana, o Presidente da Ucrânia já tinha afirmado que tinha chegado o tempo de os líderes mundiais discutirem o assunto.
Durante uma conferência de imprensa na capital ucraniana, Zelensky sublinhou ainda que espera que quaisquer garantias sejam ratificadas pelos parlamentos dos países aliados.
O apelo surge num momento em que a Ucrânia procura reforçar o seu enquadramento de segurança face à ameaça contínua da Rússia, contando com o apoio político e militar dos parceiros internacionais.