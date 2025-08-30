Ataque da Rússia em Zaporizhzhia mata pelo menos uma pessoa

Os esforços diplomáticos para pôr fim à invasão em larga escala da Rússia até agora deram pouco resultado, mesmo depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, se encontrar separadamente com os líderes russo e ucraniano no início deste mês.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy relatou impactos em 14 regiões pelo ataque, que utilizou mais de 500 drones e 45 mísseis.

Três crianças estão entre os 24 feridos na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, disse o governador regional Ivan Fedorov.

A Rússia lançou este sábado um ataque abrangente à Ucrânia que matou uma pessoa, feriu pelo menos outras 24 e danificou infraestruturas e prédios residenciais. 25 mil pessoas ficaram sem energia.

Na sexta-feira, Zelensky mencionou o prazo autoimposto por Trump para decidir sobre novas medidas contra a Rússia caso o presidente Vladimir Putin não se comprometa a ter uma reunião individual com o líder ucraniano. "Será na segunda-feira que faz duas semanas. E vamos lembrar todos".

A Rússia disse que não há agenda para uma possível cimeira entre Putin e Zelensky.

"Está absolutamente claro que Moscovo usou o tempo destinado à preparação de uma reunião de líderes para organizar novos ataques massivos", disse Zelensky este sábado, pedindo sanções aos setores bancário e energético russos.

A Força Aérea registou cinco ataques de mísseis e 24 drones em 7 locais, e queda de destroços em 21 locais, de acordo com o comunicado no Telegram.

O ataque a Zaporizhzhia cortou o fornecimento de energia a 25.000 moradores, disse Fedorov. A central de energia local informou que o ataque danificou os equipamentos, e que as reparações estavam em andamento.

No início do sábado, a gestora estatal da rede ferroviária ucraniana, a Ukrzaliznytsia, informou ter reparado os danos à ferrovia na região de Kiev.