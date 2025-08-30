Menu
​Médio Oriente

Ataques na Cidade de Gaza fazem 19 mortos, porta-voz do Hamas entre os alvos

30 ago, 2025 - 20:12 • Redação, com Lusa

Forças israelitas intensificam operação militar na Cidade de Gaza.

Pelo menos 19 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa série de bombardeamentos israelitas aos bairros de Al Rimal e Al Nasr, na Cidade de Gaza, informou este sábado a agência noticiosa privada espanhola Europa Press.

O ataque mais grave destruiu um edifício residencial, num local com muitos deslocados em Al Rimal, indicaram fontes médicas e testemunhas à agência de notícias palestiniana Sanad.

Um dos alvos dos bombardeamentos de Israel seria o porta-voz do grupo terrorista Hamas, Abu Obeida, avança o jornal Jerusalem Post.

Fontes oficiais israelitas ainda não confirmam a morte de Abu Obeida, mas acreditam que o porta-voz do Hamas terá sido atingido.

O ataque atingiu o segundo andar de um edifício residencial, adianta o Jerusalem Post.

Na passada sexta-feira, o porta-voz do Hamas tinha declarado que os reféns israelitas estavam em cativeiro ao lado de combatentes do grupo palestiniano em zonas de combate, numa altura em que Israel tem em curso uma operação militar para conquistar a cidade de Gaza.

