China é um pilar "fundamental" do multilateralismo, diz Guterres a Xi Jinping

30 ago, 2025 - 19:13 • Reuters
O secretário-geral das Nações Unidas afirmou este sábado que o papel da China na defesa do multilateralismo é “fundamental”. António Guterres falava durante um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, à margem de uma reunião do Fórum de Segurança da Organização de Cooperação de Xangai (OCX).
Na resposta, Xi Jinping garantiu que a China continuará a ser um “parceiro fiável” das Nações Unidas, assumindo o compromisso de contribuir para a “estabilidade e previsibilidade” a nível global.
António Guterres encontra-se na cidade portuária de Tianjin, no norte da China, para participar na cimeira da OCX, que reúne líderes da Rússia, da Ásia Central, do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia e do Médio Oriente, numa demonstração de unidade do Sul Global.
“Neste momento em que o multilateralismo está sob ataque, o apoio da China é um elemento extremamente importante a preservar”, sublinhou Guterres.
O secretário-geral da ONU criticou ainda as novas dinâmicas na política internacional: “Assistimos a formas de atuação difíceis de compreender, que por vezes mais parecem um espetáculo do que esforços diplomáticos sérios, com uma crescente mistura entre negócios e política.”
Guterres destacou ainda a importância da China no cenário global: “O papel da República Popular da China como pilar fundamental do sistema multilateral é de extrema relevância, e estamos profundamente agradecidos por esse contributo.”
Xi Jinping reafirmou o compromisso chinês com o sistema multilateral: “A China está disposta a aprofundar a cooperação com as Nações Unidas, apoia o seu papel central nos assuntos internacionais e está pronta para assumir responsabilidades conjuntas na manutenção da paz mundial, bem como na promoção do desenvolvimento e da prosperidade.”