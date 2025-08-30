Corpo de refém luso-israelita Idan Shtivi recuperado em Gaza

O Exército de Israel recuperou o corpo do refém luso-israelita Idan Shtivi, que estava na Faixa de Gaza, anunciou este sábado o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Idan Shtivi foi raptado pelo grupo terrorista Hamas no Festival Supernova, a 7 de outubro de 2023, e levado para Gaza. Tinha 28 anos.

O primeiro-ministro israelita refere, em comunicado, que o refém luso-israelita era "um homem de grande coração e coragem". "Quando o ataque terrorista aconteceu, ele agiu para ajudar e salvar muitos participantes no festival", declarou Benjamin Netanyahu.

O Governo português também já reagiu. Numa mensagem na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enderença condolências à família. "O Governo presta sentida homenagem ao cidadão luso-israelita Idan Shtivi, feito refém pelo grupo terrorista Hamas nos terríveis ataques de 7 de Outubro, cujo corpo foi agora recuperado. Apresenta condolências à família e ao povo de Israel, solidarizando-se com o seu sofrimento."

Israel diz que 48 reféns continuam em poder do Hamas na Faixa de Gaza. Apenas duas dezenas ainda estarão vivos. Na sexta-feira, foi noticiado que Israel recuperou os corpos de Ilan Weiss, de 56 anos, e de outro refém, que na altura ainda não tinha sido identificado.