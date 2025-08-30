Corpo de refém luso-israelita Idan Shtivi recuperado em Gaza

30 ago, 2025 - 20:48 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Exército de Israel recuperou o corpo do refém luso-israelita Idan Shtivi, que estava na Faixa de Gaza, anunciou este sábado o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.
Idan Shtivi foi raptado pelo grupo terrorista Hamas no Festival Supernova, a 7 de outubro de 2023, e levado para Gaza. Tinha 28 anos.
O primeiro-ministro israelita refere, em comunicado, que o refém luso-israelita era "um homem de grande coração e coragem".
"Quando o ataque terrorista aconteceu, ele agiu para ajudar e salvar muitos participantes no festival", declarou Benjamin Netanyahu.
O Governo português também já reagiu. Numa mensagem na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enderença condolências à família.
"O Governo presta sentida homenagem ao cidadão luso-israelita Idan Shtivi, feito refém pelo grupo terrorista Hamas nos terríveis ataques de 7 de Outubro, cujo corpo foi agora recuperado. Apresenta condolências à família e ao povo de Israel, solidarizando-se com o seu sofrimento."
Israel diz que 48 reféns continuam em poder do Hamas na Faixa de Gaza. Apenas duas dezenas ainda estarão vivos.
Na sexta-feira, foi noticiado que Israel recuperou os corpos de Ilan Weiss, de 56 anos, e de outro refém, que na altura ainda não tinha sido identificado.
Família mantinha esperança de que estivesse vivo
Idan Shtivi desapareceu do festival Supernova, em Re'im, depois de tentar ajudar dois amigos a fugir ao ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023. Um mês depois, a Renascença falou com o irmão, Omri Shtivi, que ainda tinha esperança e queixava-se da falta de resposta do Governo português.
Mas, exatamente um ano depois dos ataques, a família Shtivi recebeu a notícia da sua morte. "Sinto que o meu coração se partiu, sinto-me desamparado", afirmou o irmão, Omri Shtivi, à agência Reuters.
"É inimaginável que isto tenha acontecido, depois de um ano de luta pelo meu irmão. Não consigo entender o que se está a passar, não consigo compreender que ele não está aqui e que não vou voltar a vê-lo. É muito, muito difícil."
Idan Shtivi era desportista, amante da natureza e fotógrafo amador. Tinha aceitado à última hora o convite de amigos para fotografar workshops de yoga e música que iam desenvolver no recinto do Festival Supernova.
Os bisavós dos irmãos Shtivi tinham vivido em Portugal e, depois de obter a cidadania, por ser descendente de judeus sefarditas, Idan planeava visitar o país em breve. “Ele gosta de viajar, eu tinha estado no norte e no sul de Portugal e falei-lhe de um sítio chamado Peneda-Gerês, perto do Porto, onde fiz um trilho. Disse-lhe que ele tinha de ir lá", contava o irmão à Renascença, em novembro de 2023.