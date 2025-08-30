Evacuação da cidade de Gaza de forma segura é "impossível", avisa Cruz Vermelha

O presidente da Cruz Vermelha alertou este sábado que é impossível manter as pessoas seguras durante uma evacuação em massa da cidade de Gaza, que Israel quer levar a cabo.

Israel está a avançar com o plano de assumir o controlo total de toda a Faixa de Gaza, começando pela Cidade de Gaza, afirmando que objetivo é destruir o Hamas. Ao mesmo tempo, após quase 23 meses de guerra, o governo de Benjamin Netanyahu enfrenta um clamor global sobre a fome na Faixa de Gaza.

"É impossível que uma evacuação em massa da Cidade de Gaza possa ser feita de forma segura e digna nas condições atuais", disse a presidente da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, em comunicado.

Uma evacuação provocaria, segundo Spoljaric, um deslocamento populacional em massa que nenhuma outra área na Faixa de Gaza está preparada para absorver, num momento de grave escassez de alimentos, abrigo e suprimentos médicos.

O exército israelita disse na sexta-feira que "vai continuar a apoiar os esforços humanitários juntamente com as manobras e operações ofensivas em andamento contra organizações terroristas na Faixa de Gaza, a fim de proteger o Estado de Israel".