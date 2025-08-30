Menu
Faixa de Gaza

Evacuação da cidade de Gaza de forma segura é "impossível", avisa Cruz Vermelha

30 ago, 2025 - 13:05 • Reuters

O direito internacional humanitário exige que Israel garanta que os civis tenham acesso a abrigo, segurança e nutrição quando ordens de evacuação são emitidas.

O presidente da Cruz Vermelha alertou este sábado que é impossível manter as pessoas seguras durante uma evacuação em massa da cidade de Gaza, que Israel quer levar a cabo.

Israel está a avançar com o plano de assumir o controlo total de toda a Faixa de Gaza, começando pela Cidade de Gaza, afirmando que objetivo é destruir o Hamas. Ao mesmo tempo, após quase 23 meses de guerra, o governo de Benjamin Netanyahu enfrenta um clamor global sobre a fome na Faixa de Gaza.

"É impossível que uma evacuação em massa da Cidade de Gaza possa ser feita de forma segura e digna nas condições atuais", disse a presidente da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, em comunicado.

Uma evacuação provocaria, segundo Spoljaric, um deslocamento populacional em massa que nenhuma outra área na Faixa de Gaza está preparada para absorver, num momento de grave escassez de alimentos, abrigo e suprimentos médicos.

O exército israelita disse na sexta-feira que "vai continuar a apoiar os esforços humanitários juntamente com as manobras e operações ofensivas em andamento contra organizações terroristas na Faixa de Gaza, a fim de proteger o Estado de Israel".



Médio Oriente

Centenas de funcionários da ONU pedem a Volker Türk que reconheça genocídio em Gaza

Mais de 500 funcionários do Alto Comissariado da O(...)

Israel pediu aos civis que partissem para o sul do enclave palestino.

Muitas pessoas na Cidade de Gaza não vão conseguir seguir as ordens de evacuação porque estão famintas, doentes ou feridas, disse Spoljaric.

O direito internacional humanitário exige que Israel garanta que os civis tenham acesso a abrigo, segurança e nutrição quando ordens de evacuação são emitidas.

"Essas condições não podem ser atendidas atualmente em Gaza. Isso torna qualquer evacuação não apenas inviável, mas incompreensível nas atuais circunstâncias", acrescentou Spoljaric.

O conflito começou com um ataque liderado pelo Hamas às comunidades israelenses em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, de acordo com contagens israelenses, e fazendo cerca de 250 reféns.

A campanha militar de Israel em Gaza matou mais de 63 mil pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com autoridades de saúde de Gaza.

