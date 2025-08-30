Ex-presidente do parlamento da Ucrânia morto a tiro em Lviv

"Andriy Parubiy foi morto", escreveu o chefe de Estado da Ucrânia nas redes sociais, depois de "o ministro da Administração Interna Ihor Klymenko e o procurador-geral Ruslan Kravchenko acabarem de reportar as primeiras circunstâncias do horroroso homicídio em Lviv". Zelensky enviou condolências à família, e afirmou que "todas as forças e meios necessários estão envolvidos na investigação".

O presidente do parlamento da Ucrânia entre 2016 e 2019 , Andriy Parubiy, foi morto a tiro na cidade de Lviv , no oeste do país e perto da fronteira com a Polónia, revelou este sábado o Presidente Volodymyr Zelensky.

Na sexta-feira, a polícia ucraniana noticiou um tiroteio em Lviv, revelando que a "vítima morreu no local" e era "uma figura política e pública bem conhecida nascida em 1971".

Andriy Parubiy, de 53 anos, ganhou relevância durante os protestos Euromaidan, entre 2013 e 2014, após a decisão do então Presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, de não assinar o acordo de associação com a União Europeia, optando pela aproximação à Rússia e à União Económica Euroasiática.

A repressão policial que respondeu aos protestos originou um acampamento de protesto, protegido por voluntários — em fevereiro de 2014, aos confrontos entre manifestantes e polícia resultaram na morte de 100 manifestantes e 13 polícias. A Revolução da Dignidade que se seguiu à fuga de Yanukovych foi, em si, seguida da anexação da Crimeia pela Rússia e de protestos pró-russos no leste da Ucrânia, dando origem à uma guerra entre os dois países, que se alargou com a invasão de fevereiro de 2022.

Durante os protestos Euromaidan, Parubiy foi comandante do acampamento de protesto na Praça da Independência em Kiev. Após a fuga de Yanukovych, Parubiy foi secretário do Conselho de Defesa e Segurança Nacional da Ucrânia, sendo eleito presidente do parlamento da Ucrânia, o Verkhovna Rada, em 2016.