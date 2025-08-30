Governo presta "sentida homenagem" a Idan Shtivi, refém luso-israelita encontrado morto em Gaza

O Governo português presta uma "sentida homenagem" a Idan Shtivi, refém luso-israelita encontrado morto na Faixa de Gaza..

Numa mensagem na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros enderença condolências à família.



"O Governo presta sentida homenagem ao cidadão luso-israelita Idan Shtivi, feito refém pelo grupo terrorista Hamas nos terríveis ataques de 7 de Outubro, cujo corpo foi agora recuperado. Apresenta condolências à família e ao povo de Israel, solidarizando-se com o seu sofrimento", refere o gabinete do ministro Paulo Rangel.



O Exército de Israel recuperou o corpo do refém luso-israelita Idan Shtivi, que estava na Faixa de Gaza, anunciou este sábado o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.



Idan Shtivi foi raptado pelo grupo terrorista Hamas no Festival Supernova, a 7 de outubro de 2023, e levado para Gaza. Tinha 28 anos.



Desportista, amante da natureza e fotógrafo amador, Idan Shtivi ajudou a salvar várias pessoas no festival antes de ser raptado por militantes do Hamas e levado para a Faixa de Gaza.