Houthis do Iémen: Primeiro-ministro e outros governantes mortos em ataque israelita

Os Houthis do Iémen confirmam a morte do primeiro-ministro, Ahmed Al-Rahawi, e de outros membros do Governo, em resultado de um ataque aéreo israelita, na capital, Sanaa.

Fonte oficial dos Houthis, citado pela Al Jazeera, promete "vingança" contra Israel após uma parte do executivo ter sido "decapitada".

O primeiro-ministro, Ahmed Al-Rahawi, morreu na quinta-feira, em Sanaa, juntamente com outros membros do Governo, indica um comunicado da administração Houthi, divulgado este sábado.



O ataque ocorreu na quinta-feira, mas só este sábado foi confirmado pelo regime do Iémen, apoiado pelo Irão. Os Houthis não adiantaram quantos membros do Governo morreram nesta ação.



Israel disse que o ataque tinha como alvo o chefe de Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros altos responsáveis Houthis. O exército israelita afirmou que os seus aviões de combate atingiram um complexo onde se encontravam altos responsáveis do grupo, numa “operação complexa” que foi possível graças à recolha de informações de inteligência e supremacia aérea.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi ocupava o cargo de primeiro-ministro há cerca de um ano, mas o líder de facto do governo era o seu vice, Mohamed Moftah, que foi agora designado para assumir as funções do cargo. Rahwi era visto como uma figura de representação, fora do círculo restrito da liderança Huthi.

Os Huthis, alinhados com o Irão, têm atacado navios no Mar Vermelho em atos de solidariedade com os palestinianos em Gaza, bem como lançado mísseis contra Israel, a maioria dos quais interceptados. Israel tem respondido com ataques a zonas controladas pelos Huthis, incluindo o estratégico porto de Hodeidah.

