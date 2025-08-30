Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE divididos sobre Gaza

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estiveram, este sábado, profundamente divididos sobre a guerra na Faixa de Gaza, com alguns a pedir que a UE aplique forte pressão económica sobre Israel, enquanto outros deixaram claro que não estão dispostos a ir tão longe. "Estamos divididos sobre essa questão", disse Kaja Kallas, chefe de política externa da UE, ao chegar à reunião informal com os ministros na capital dinamarquesa, Copenhaga. "Se não houver uma voz unificada... sobre este tópico, não temos uma voz no cenário global. Isso é definitivamente muito problemático". Kallas disse que "não estava muito otimista" de que os ministros pudessem concordar mesmo com uma proposta que ela descreveu como branda — já que é menos severa do que outras opções — para restringir o acesso israelita a um programa de financiamento de investigação da UE, o Horizon.

A guerra — lançada em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel pelo grupo militante Hamas — trouxe à tona diferenças profundamente enraizadas entre os 27 países da UE em relação ao Médio Oriente. Muitos governos da UE criticaram a conduta israelita na guerra, especialmente em relação às mortes de civis e às restrições à ajuda humanitária. Mas não conseguiram chegar a um acordo sobre ações políticas ou económicas impactantes da parte da UE. Países como Irlanda, Espanha, Suécia e Holanda pediram a suspensão do acordo de livre comércio da UE com Israel. Mas aliados tradicionais de Israel, como Alemanha, Hungria e República Checa, rejeitam tais medidas. "Se a UE não agir como um coletivo agora e impor sanções contra Israel, quando o fará? O que mais poderia ser feito? Há crianças a morrer de fome", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, Simon Harris. Fome em Gaza insuficiente para alcançar acordo Um grupo de monitorização global da fome, que trabalha com as Nações Unidas e importantes agências humanitárias, afirmou na semana passada ter constatado que havia fome em Gaza. Israel rejeitou as conclusões. A União Europeia é o maior parceiro comercial de Israel, com o comércio de mercadorias entre os dois totalizando 42,6 bilhões de euros (US$ 49,9 bilhões) no ano passado, de acordo com a UE. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Johann Wadephul, disse que Berlim deixou claro que Israel tem de respeitar os princípios humanitários na guerra contra o Hamas, e que a Alemanha suspendeu a entrega de armas que podem ser usadas em Gaza.