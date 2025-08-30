Menu
Faixa de Gaza

"Nunca te esqueças de mim". Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza ao filho

30 ago, 2025 - 15:29

A jornalista da Associated Press, Mariam Adu Dagga, perdeu a vida num ataque ao Hospital Nasser, em Gaza, na segunda-feira. Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 13 anos, lida pelo embaixador da Argélia na ONU, Amar Bendjama, numa sessão das Nações Unidas. O ataques israelita ao Hospital matou 22 pessoas, incluindo cinco jornalistas.

