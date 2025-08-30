Menu
Médio Oriente

Primeiro-ministro dos Huthis​ no Iémen e membros do governo mortos em ataque israelita

30 ago, 2025 - 16:17 • Lara Castro com Reuters

Segundo a agência Reuters, o ataque ocorreu na quinta-feira, mas só hoje foi confirmado pelo regime do Iémen, apoiado pelo Irão.

Vários meios internacionais avançam, este sábado, que o primeiro-ministro dos Huthis, no Iémen, Ahmed Al-Rahawi, e vários membros do seu governo terão sido mortos num ataque aéreo israelita na capital do Iémen, Sanaa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a agência Reuters, o ataque ocorreu na quinta-feira, mas só este sábado foi confirmado pelo regime do Iémen, apoiado pelo Irão.

Israel disse que o ataque tinha como alvo o chefe de Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros altos responsáveis Huthis. O exército israelita afirmou que os seus aviões de combate atingiram um complexo onde se encontravam altos responsáveis do grupo, numa “operação complexa” que foi possível graças à recolha de informações de inteligência e supremacia aérea.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi ocupava o cargo de primeiro-ministro há cerca de um ano, mas o líder de facto do governo era o seu vice, Mohamed Moftah, que foi agora designado para assumir as funções do cargo. Rahwi era visto como uma figura de representação, fora do círculo restrito da liderança Huthi.

Os Huthis, alinhados com o Irão, têm atacado navios no Mar Vermelho em atos de solidariedade com os palestinianos em Gaza, bem como lançado mísseis contra Israel, a maioria dos quais interceptados. Israel tem respondido com ataques a zonas controladas pelos Huthis, incluindo o estratégico porto de Hodeidah.

[Em atualização]

