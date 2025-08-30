Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Turista de 72 anos encontrada morta e enterrada em praia da Indonésia

30 ago, 2025 - 20:40 • Ricardo Vieira

Dois suspeitos detidos pelo homicídio de Matilde Muñoz, de 72 anos.

A+ / A-

Uma turista espanhola, que estava desaparecida há dois meses, foi encontrada morta em Lombok, na Indonésia. Dois suspeitos foram detidos.

O corpo de Matilde Muñoz, de 72 anos, estava enterrado numa praia, perto do hotel onde estava hospedada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Dois homens de 30 e 34 anos foram detidos. São suspeitos de “homicídio premeditado e roubo violento”, avança a imprensa espanhola.

Os dois homens já confessaram o crime às autoridades indonésias. Entraram no quarto da turista espanhola, através de uma janela, e assassinaram Matilde Muñoz, natural de Maiorca, para lhe roubarem os pertences.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 30 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?