Turista de 72 anos encontrada morta e enterrada em praia da Indonésia

30 ago, 2025 - 20:40 • Ricardo Vieira
Uma turista espanhola, que estava desaparecida há dois meses, foi encontrada morta em Lombok, na Indonésia. Dois suspeitos foram detidos.
O corpo de Matilde Muñoz, de 72 anos, estava enterrado numa praia, perto do hotel onde estava hospedada.
Dois homens de 30 e 34 anos foram detidos. São suspeitos de “homicídio premeditado e roubo violento”, avança a imprensa espanhola.
Os dois homens já confessaram o crime às autoridades indonésias. Entraram no quarto da turista espanhola, através de uma janela, e assassinaram Matilde Muñoz, natural de Maiorca, para lhe roubarem os pertences.