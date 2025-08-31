4.000 menores migrantes esperam há um ano nas Canárias humanidade do resto de Espanha

O presidente do governo regional das Canárias apelou esta semana "à humanidade" dos restantes executivos autonómicos de Espanha em relação a 4.000 menores de idade que nos últimos anos chegaram às ilhas sozinhos, a bordo de 'pateras'. O apelo de Fernando Clavijo não é inédito e é especialmente dramático e reiterado no último ano, depois de as ilhas espanholas das Canárias, no Atlântico, terem enfrentado um pico de chegadas de migrantes a bordo de embarcações precárias ('pateras' ou 'cayucos') durante 2023 e 2024. A bordo das 'pateras' chegaram milhares de menores não acompanhados por um adulto que vivem amontoados em centros de acolhimento sobrelotados nas Canárias, face à recusa reiterada da maioria das outras regiões espanholas em os receber ou só aceitarem acolher um número muito limitado. Para Fernando Clavijo, do partido Coligação Canária, num país de 49 milhões de habitantes, acolher e distribuir 4.000 menores não é um problema e denuncia populismo e xenofobia por parte de outras forças políticas.

"É preciso aprender a gerir a questão migratória com dignidade e não a usar como uma ferramenta para a política xenófoba e fascista que, em muitas ocasiões, está relacionada com a cor da pele. Gerimos a chegada de centenas de milhar de ucranianos sem esta contestação por parte do populismo de direita xenófobo e fascista que estamos a ver", disse, em declarações a jornalistas, na quarta-feira passada. Espanha, com 17 regiões autónomas, é um Estado descentralizado e o acolhimento de menores não acompanhados está dentro das competências dos governos regionais. Face ao problema nas Canárias e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla, e perante as recusas da generalidade dos executivos regionais, o Governo espanhol, liderado pelos socialistas, e o das ilhas tentaram há um ano, em julho de 2024, mudar a lei de imigração para introduzir um mecanismo que tornava obrigatória a distribuição dos menores pelo país quando uma região superava a capacidade de acolhimento em 150%. A proposta foi chumbada pelo Partido Popular (PP, direita), pelo Juntos pela Catalunha (JxCat, independentistas de direita) e pelo Vox (extrema-direita).

PP e JxCat invocaram que o Governo não negociou a proposta com os partidos. Já o Vox opõe-se ao acolhimento dos menores por princípio e defende que sejam simplesmente "devolvidos à origem", associando a imigração e estes menores à criminalidade, apesar de os estudos internacionais e das estatísticas nacionais negarem esta ligação. Esta semana, um ano depois do chumbo da primeira proposta no parlamento nacional e após uma negociação com o JxCat, da aprovação de nova proposta pelos deputados e da elaboração de regulamentos pelo Governo nacional, entrou em vigor uma mudança na lei de imigração que o executivo espanhol e o das Canárias esperam que, por fim, leve à distribuição dos menores por centros de acolhimento de todo o país. A nova legislação estabeleceu mecanismos e taxas para haver uma distribuição automática, obrigando as regiões com disponibilidade a receber os menores. Em caso de recusa por parte das autoridades autonómicas, está mesmo prevista na lei a intervenção das forças de segurança do Estado. Ao abrigo dos novos regulamentos, 4.000 menores que estão nas Canárias e cerca de 700 que estão em Ceuta e Melilla deveram ser transferidos para centros de acolhimento no resto do país.