Ativistas climáticas lançam tinta contra Sagrada Família em Barcelona

31 ago, 2025 - 12:28 • Lusa
Duas ativistas climáticas atiraram, este domingo, tinta vermelha à basílica da Sagrada Família, em Barcelona, em protesto contra a inércia diante da "crise climática" que, segundo os ecologistas, favoreceu os recentes incêndios florestais ocorridos em Espanha.
Um vídeo publicado pela Futuro Vegetal nas redes sociais mostra as ativistas da associação a serem detidas por agentes de segurança depois de terem espalhado tinta na base de uma coluna da catedral, gritando: "Justiça climática".
A Sagrada Família, projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí (1852-1926), mas ainda inacabada, é uma das principais atrações da cidade turística de Barcelona.
Em agosto, a Espanha foi afetada por uma onda de incêndios florestais que causaram a morte de quatro pessoas e consumiram mais de 350.000 hectares. Esses incêndios constituem "uma das maiores catástrofes ambientais" que o país conheceu nos últimos anos, segundo o Governo, que relacionou a sua magnitude com as alterações climáticas.
A Futuro Vegetal realizou dezenas de protestos semelhantes nos últimos anos, denunciados como vandalismo por muitos museus, incluindo um em 2022, em que os ativistas colaram as mãos com cola às molduras das pinturas do mestre espanhol Francisco de Goya no Museu do Prado, em Madrid.