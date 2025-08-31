Detido suspeito da morte de ex-presidente do Parlamento da Ucrânia

Uma pessoa foi detida por suspeita de envolvimento no homicídio do ex-presidente do Parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy.

A informação foi avançada este domingo pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada na rede social Telegram.

"As necessárias ações de investigação estão a decorrer", declarou Zelensky.

"Agradeço às forças de segurança pelo seu trabalho rápido e coordenado", sublinhou.

O Presidente ucraniano garante que "todas as circunstâncias do horrível assassinato serão descobertas".

O presidente do parlamento da Ucrânia entre 2016 e 2019, Andriy Parubiy, foi morto a tiro na cidade de Lviv, no oeste do país e perto da fronteira com a Polónia.



A notícia da morte de Andriy Parubiy, de 53 anos, foi conhecida no sábado. No dia anterior, a polícia ucraniana noticiou um tiroteio em Lviv, revelando que a "vítima morreu no local" e era "uma figura política e pública bem conhecida nascida em 1971".



Andriy Parubiy ganhou relevância durante os protestos Euromaidan, entre 2013 e 2014, após a decisão do então Presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, de não assinar o acordo de associação com a União Europeia, optando pela aproximação à Rússia e à União Económica Euroasiática.

