  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Em Destaque
Ursula von der Leyen

Europa está a elaborar planos "precisos" para enviar tropas para a Ucrânia

31 ago, 2025 - 22:26 • Ricardo Vieira, com Reuters

De acordo com o jornal “Financial Times”, o envio de uma força de manutenção de paz para a Ucrânia, liderada pelos europeus e apoiada pelos Estados Unidos, poderá contar com dezenas de milhares de militares.

A Europa está a delinear “planos bastante precisos” para o envio de uma força militar multinacional para a Ucrânia, após o fim da guerra com a Rússia. Moscovo tem vindo a rejeitar uma força de paz com tropas ocidentais.

Os planos foram divulgados pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa entrevista ao jornal “Financial Times” divulgada este domingo.

“O Presidente Trump garantiu-nos que haverá uma presença americana na salvaguarda” das garantias de segurança na Ucrânia, sublinhou a líder europeia.

“Isso ficou muito claro e foi afirmado repetidamente”, reforçou Ursula von der Leyen.

Hungria bloqueia apoio financeiro à Ucrânia, França e Alemanha comprometem-se a reforçar defesa aérea de Kiev

Guerra na Ucrânia

Chefes da diplomacia da União Europeia reúnem-se s(...)

O dispositivo inclui sistemas de comando e controlo, bem como recursos de inteligência e vigilância.

Este entendimento terá sido alcançado durante a cimeira deste mês, na Casa Branca, entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e vários líderes europeus, incluindo Ursula von der Leyen.

Na próxima quinta-feira, 4 de setembro, deverá ter lugar uma reunião, em Paris, entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e a presidente da Comissão Europeia.

O encontro vai servir para continuar as negociações ao mais alto nível sobre a guerra na Ucrânia, adianta o “Financial Times”, citando três fontes diplomáticas.

