  • Noticiário das 0h
  • 01 set, 2025
Iémen: Funcionários da ONU detidos por rebeldes Houthi

31 ago, 2025 - 23:09 • Reuters

Detenção de 11 elementos da ONU acontece após ataque israelita que matou o primeiro-ministro do governo iemenita controlado pelos Houthi, bem como vários outros ministros.

Pelo menos 11 funcionários das Nações Unidas foram detidos este domingo na capital do Iémen, Sanaa, após uma série de raides levados a cabo pelos rebeldes Houthi contra agências da ONU, segundo informações avançadas por vários meios de comunicação social.

A agência Reuters não conseguiu verificar imediatamente os relatos, e um representante da ONU em Nova Iorque não respondeu de imediato a pedidos de comentário.

Os incidentes ocorreram na sequência de um ataque aéreo israelita que matou Ahmed Al-Rahawi, o primeiro-ministro do governo iemenita controlado pelos Houthi, bem como vários outros ministros.

De acordo com a porta-voz do Programa Alimentar Mundial (PAM), Abeer Etefa, as forças de segurança Houthi invadiram os escritórios de várias agências da ONU na manhã de domingo, em Sanaa, tendo pelo menos um funcionário sido detido na cidade, e outros em diferentes zonas sob controlo rebelde.

A agência Associated Press (AP), citando fontes das Nações Unidas e dos próprios Houthi, informou que também os escritórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da UNICEF foram alvo de operações semelhantes.

Segundo a mesma fonte da ONU, forças armadas revistaram os escritórios e interrogaram funcionários no parque de estacionamento, tendo-se perdido contacto com vários colaboradores do PAM e da UNICEF — que se presume também tenham sido detidos.

Tópicos
