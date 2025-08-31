Índia e China são parceiros e não rivais, dizem Modi e Xi

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o Presidente chinês, Xi Jinping, afirmaram este domingo que Índia e China são parceiras no desenvolvimento e não rivais, ao discutirem formas de reforçar os laços comerciais entre os dois países, num contexto global marcado pela incerteza tarifária. Modi deslocou-se à China pela primeira vez em sete anos para participar numa cimeira de dois dias da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco de segurança regional que conta com a presença do Presidente russo, Vladimir Putin, bem como líderes do Irão, Paquistão e quatro Estados da Ásia Central — numa demonstração de solidariedade do Sul Global. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Analistas consideram que tanto Xi como Modi procuram alinhar posições face à crescente pressão do Ocidente, poucos dias após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter imposto tarifas punitivas de 50% sobre produtos indianos — em parte, como resposta à compra de petróleo russo por Nova Deli.

Estas medidas dos EUA fragilizam relações construídas com a Índia ao longo de décadas, numa altura em que Washington via Nova Deli como um contrapeso estratégico à influência chinesa na região. Durante o encontro à margem da cimeira, Modi expressou o compromisso de a Índia fortalecer os laços com a China e abordou o desequilíbrio crescente na balança comercial, que atingiu cerca de 99,2 mil milhões de dólares, destacando também a importância de manter a paz e a estabilidade na fronteira disputada, onde um confronto em 2020 resultou num impasse militar de cinco anos. "Estamos empenhados em desenvolver as nossas relações com base no respeito mútuo, na confiança e na consideração pelas sensibilidades de ambos os lados", afirmou Modi num vídeo publicado na sua conta oficial na rede X (antigo Twitter). O primeiro-ministro indiano sublinhou ainda que foi criado um clima de "paz e estabilidade" na fronteira dos Himalaias, e que a cooperação entre os dois países está diretamente ligada ao bem-estar de 2,8 mil milhões de pessoas — as populações combinadas das duas nações mais populosas do mundo. A Índia e a China, ambas potências nucleares, partilham uma fronteira de 3.800 quilómetros mal demarcada, cuja disputa remonta à década de 1950. Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Xi Jinping reforçou a ideia de que os dois países devem ver-se como oportunidades de desenvolvimento mútuo, e não como ameaças. "Não devemos permitir que a questão fronteiriça defina a totalidade da relação China-Índia", afirmou Xi, citado pela Xinhua.