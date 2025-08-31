Menu
Médio Oriente

Israel anuncia morte do porta-voz do Hamas

31 ago, 2025 - 18:13 • Ricardo Vieira, com Reuters

O Hamas ainda não reagiu à notícia da morte do seu porta-voz, mas confirmou que o seu chefe militar, Mohammad Sinwar, foi eliminado em maio deste ano.

O porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, foi morto num ataque israelita na Faixa de Gaza, anunciou este domingo o ministro da Defesa, Israel Katz.

A operação que resultou na morte de Abu Ubaida aconteceu no sábado.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha revelado anteriormente que o porta-voz do grupo extremista palestiniano Hamas tinha sido alvo de uma operação conjunta do Exército e dos serviços de segurança Shin Bet.

O Hamas ainda não reagiu à notícia da morte do seu porta-voz, mas confirmou que o seu chefe militar, Mohammad Sinwar, foi eliminado em maio deste ano.

O grupo palestiniano não adiantou pormenores sobre a morte de Sinwar, mas divulgou algumas fotografias do chefe militar do Hamas com outros líderes, que descreveu como “mártires”.

Mohammad Sinwar era o irmão mais novo de Yahya Sinwar, o líder do Hamas que arquitetou o plano do ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

